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İHH, Suriye'ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye ilk 6 ayda bin 750 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.
İHH, Suriye'ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yılın ilk 6 aylık zaman dilimi içinde Suriye'ye bin 750 tır yardım ulaştırdığını ifade eden Tosun, trıların içerisinde ağırlık olarak gıda, temizlik, giysi, yakacak, soba ve benzeri insani yardım malzemelerinin yer aldığını belirtti.

Yardımların Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını aktaran Tosun, "Yılın ilk kış günlerini ailelerin daha rahat geçirmeleri için yoğun gayret içinde olduk. Yardımların koordinasyonu Kilis, Reyhanlı'daki ve Suriye içerisindeki lojistik merkezlerimizden yürütüyoruz." dedi.

Tosun, İHH olarak Suriye'deki savaş son bulana ve ihtiyaç tamamen ortadan kalkana kadar yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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