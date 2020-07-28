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İHH'dan 184 bin yetime bayramlık

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, "Kurban Rahmettir" sloganıyla yürüttüğü "Kurban 2020" çalışmaları kapsamında yurt içinde 114 bin 552, yurt dışında ise 70 bin yetim ve mağdur çocuğa bayramlık ulaştırmaya başladı.
İHH'dan 184 bin yetime bayramlık

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre İHH, 28 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olmak ve hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türkiye ve 52 ülkede yola çıkıyor. 

Kurban bedelinin 900 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında, yetimler için de çalışma yürütülüyor.

İHH, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırıyor. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak çalışmayla yurt içinde 81 ilde 114 bin 552 yetim, yurt dışında ise 26 ülkedeki 70 bin yetim bayramlık kıyafetlerle sevindirilecek.

Ayrıca vakıf, geliştirmiş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi'yle 51 ülkede 97 bin 456 yetimin aylık bakımını üstleniyor.

İHH'nın Bayramlık Projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, "BAYRAMLIK" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.

Ayrıca, vakfın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine "BAYRAMLIK" koduyla projeye destek olunabiliyor. Bir bayramlık bedeli 150 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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