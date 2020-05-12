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İHH'dan Afrin'de 3 bin 500 aileye gıda kolisi yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda paketi ulaştırdı.
İHH'dan Afrin'de 3 bin 500 aileye gıda kolisi yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi medya sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Afrin'de ihtiyaç sahibi sivillere yönelik ramazan yardımı çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. 

Afrin ilçe merkezi ve kırsalındaki sivillere, içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini dağıttıklarını belirten Tosun, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan çalışmalarımıza Afrin'de de erken başladık. Gıda kolisi dağıtımlarında, 45 günlük süreçte 3 bin 500 aileye yardım yaparak 20 bin sivile ulaştık." diye konuştu.

Tosun, yıl boyunca bölgeye yönelik faaliyetlerinin sürdüğünü anlatarak "Yılbaşında İdlib'den çok yoğun bir göç geldi. Bu göçü ilk karşılayan bölge de Afrin oldu. Hala Afrin ve çevresinde İdlib'den göç eden çok sivil yaşıyor. Bu durum da haliyle ihtiyacı artırıyor. Suriye genelindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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