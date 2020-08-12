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İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dini eğitim hizmeti

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki halk, İHH'nin açtığı kurslar sayesinde dini eğitim alabilme imkanı buldu.
İHH'den Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dini eğitim hizmeti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde örgüt tarafından dini eğitimlerden mahrum bırakılan Suriyelilere yönelik Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği kurslar açtı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın baskı, şiddet ve zulmü nedeniyle zor günler geçiren Suriyeliler, bölgenin Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılması ve Türkiye'nin de destekleriyle eski huzurlu yaşamlarına dönmeye başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliğince, Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde kurulan medreselerde aralarında çocukların da bulunduğu 700 kişiye Kur'an-ı Kerim ve dini dersler veriliyor.

"Terör örgütü insanları eğitimlerden mahrum bırakmış"
İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, AA muhabirine, bölgede yaşayan Suriyelilere insani yardımların yanı sıra eğitim çalışmalarıyla da destek olduklarını söyledi.

Atilla, bu kapsamda Rasulayn ilçesinde faaliyete geçirdikleri medreselerde 300, Tel Abyad ilçesinde ise 400 Suriyeliye Kur'an-ı Kerim ve dini dersler verildiğini aktardı.

"Çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz"
Derslerde Kur'an-ı Kerim ve İslami bilgilerin gönüllü eğitmenler aracılığıyla aktarıldığını belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Bölgede yaşayan insanlar terör örgütünün baskıları nedeniyle uzun süre eğitim çalışmalarından mahrum bırakılmış, dini eğitimler zorlaştırılmış ve engellenmiş. Bölgenin terörden temizlenmesiyle bu eğitimleri yapabilme imkanı doğdu. Bizler de İHH olarak hem insani yardımlarımızı yaptık hem de dini eğitim çalışmalarına başladık. Çok şükür yakın bir zamanda 100'ü kadın 132 mezun verdik. İnsanların suya hasret kalmışcasına kurslara büyük bir teveccühlerinin olduğunu gördük. Bizlere nasıl teşekkür edeceklerini bilmiyorlar, bu da bizi mutlu ediyor. İmkanlarımız elverdikçe bu eğitim çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz."

Kursların ulaştığı kişi sayısını artırmak istediklerini ifade eden Atilla, "Bu kapsamda İHH olarak eğitim merkezlerimizin sayılarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah imkan dahilinde bu çalışmaları tüm bölgeye yaymak istiyoruz. Hedefimiz bölgedeki herkesin bu eğitimlerden istifade etmelerini sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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