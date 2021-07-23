  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,10
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

İHH'nin kurban yardımları dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda bağışlanan 62 bin 62 hisse kurbanı, Türkiye ile 65 ülkede, yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
İHH'nin kurban yardımları dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye'de ilk defa vekaletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 29 yıldır gerçekleştirdiği çalışmalarda milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

İHH, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanla Hatırla" sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkede gerçekleştirdi. Kurbanlarını İHH'ya bağışlayan hayırseverler, belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirdi.

Kurban kampanyası kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle 62 bin 62 hisse kurbanı, ihtiyaç sahibi 2 milyon 482 bin 480 kişiye ulaştırıldı. İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürmedi. Aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olundu.

Yurt içinde 184 bin kişiye ulaşıldı
Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanına iyilik taşıyan İHH, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. İHH, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde yaşayan 165 bin 360 kişiye kurban eti ulaştırdı. Vakfın Türkiye'de bayramlık kıyafet ulaştırdığı yetim sayısı ise 19 bin 44 oldu.

İHH, Türkiye ile birlikte 20 ülkede toplamda 61 bin 836 yetim ve mağdura bayramlık kıyafet hediye etti.

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp üniversite öğrencisi Onur'un cesedi bulundu23 Temmuz 2021 Cuma 10:01
  • İHH'nin kurban yardımları dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaştı23 Temmuz 2021 Cuma 10:01
  • İstanbul Havalimanı'nda çalışan 400 taksi bağlandı23 Temmuz 2021 Cuma 09:21
  • Limanda bağlı tur teknesi yangında kullanılamaz hale geldi22 Temmuz 2021 Perşembe 23:14
  • Bakan Kurum, G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katıldı22 Temmuz 2021 Perşembe 23:09
  • Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor22 Temmuz 2021 Perşembe 21:49
  • Bakan Pakdemirli'den, Arhavi'deki taşkına ilişkin açıklama22 Temmuz 2021 Perşembe 21:38
  • Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı22 Temmuz 2021 Perşembe 21:32
  • Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem22 Temmuz 2021 Perşembe 18:01
  • Şevket Sabancı vefat etti22 Temmuz 2021 Perşembe 15:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti