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İHKİB meslek lisesi öğrencileri için 'İnovatif Fikir Maratonu'nu başlattı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), meslek lisesi öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini sektörün önde gelen isimlerinin rehberliğinde uygulamaya geçirebilmesi için "İnovatif Fikir Maratonu" başlattı.
İHKİB meslek lisesi öğrencileri için 'İnovatif Fikir Maratonu'nu başlattı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, Birlik, sektörün nitelikli iş gücünün yanı sıra markalı ve inovatif üretim kapasitesini artırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini ekledi. 

Bu kapsamda, İHKİB, meslek lisesi öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini sektörün önde gelen isimlerinin rehberliğinde uygulamaya geçirebilmeleri için "İnovatif Fikir Maratonu" başlattı.

Gençlerin yaratıcı fikirlerini işe dönüştürmeyi öngören maratonun ilkine İstanbul'da hazır giyim bölümü olan 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 83 takım halinde yaklaşık 500 öğrenci katılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türk moda endüstrisinin, katma değerli ihracatta mücevher ve savunma sanayinden sonra üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

33 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için tasarım odaklı, inovatif ve markalı üretimi artırmak zorunda olduklarını vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretim için öncelikle donanımlı, vizyoner bir iş gücüne ihtiyacımız var. Bu bilinçten hareketle İHKİB'in kurulduğu günden bu yana eğitime büyük önem veriyoruz. İstanbul'daki 4 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden mezun ettiğimiz 7 binden fazla genci sektöre kazandırdık. Gençler arasında farkındalığı artırmak için düzenlediğimiz Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması'nın üçüncüsünü salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

Meslek liselerindeki gençlerimizin motivasyonlarını salgın sürecinde de yüksek tutmak ve yaratıcı fikirlerini işe dönüştürmek için Milli Eğitim Bakanlığının da desteği ile tamamen dijital platformda 'İHKİB İnovatif Fikir Maratonu İstanbul 2020'yi düzenledik. Alanında bir ilk olan bu fikir maratonuna İstanbul'da hazır giyim bölümü bulunan 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 83 takım ve yaklaşık 500 öğrenci katılıyor. İnovasyon ağında çalışmaları olan Sibel Eşder ve Selin Sarıkaya'nın koordinasyonunda İHKİB Eğitim birimimizin Ekim ayında başlattığı maratonda gençler, ilk aşamada jüri karşısında sunum yaptılar. İkinci aşamada prototip ve numunelerini hazırlıyorlar. Üçüncü aşamada ise sponsorluk desteğinin yanı sıra bilgi ve deneyimi ile sektörde kendini kanıtlamış isimlerden birebir danışmanlık alarak ürünün markalaşması, seri üretimi, pazara çıkışı ve ilk satışını gerçekleştirecekler. Böylece daha okul aşamasında girişim ekosisteminde inovasyon süreçlerinin tüm aşamalarını uçtan uca deneyimleme imkanı bulan gençler, 33 milyar dolarlık ihracat hedefimizde yeni bir itici güç olacak."

Gültepe, sektörün inovatif ve markalı üretimine katkı sunmasını öngördükleri yarışmanın ödül töreninin martın ilk haftasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

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