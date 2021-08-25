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İhlallere Son Verilsin

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan Doğu Türkistan'da devam eden insan hakları ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Manuel de Oliveira Guterres’e mektup yazdı. 
İhlallere Son Verilsin

TYB Genel Başkanı Arıcan’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

Değerli Genel Sekreter;
Türkiye Yazarlar Birliği; Türkiye’nin kültür, sanat ve edebiyat adamlarının 1978 yılında kurduğu, kamu yararına çalışan, genel merkezi Ankara’da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizin yazarları olarak; dünyanın neresinde olursa olsun; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapılmaksızın herkesin yaşama hakkı ve kişi özgürlüğünün olması gerektiğine inanıyoruz.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırılan Türklerin kadim yurdu Doğu Türkistan'dan gelen haberlerden ve ülkemizde yaşayan canlı tanıkların ifadelerinden; Müslüman Türklerin, özellikle Uygur Türklerinin Dini ve milli kimliğinden ötürü biyolojik, fizyolojik ve kültür temelli çok ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığı, milyonlarca insanın toplama kamplarında tutulduğu, baskılar nedeniyle ailelerin parçalandığı, eğitim ve çalışma haklarının elinden alındığı anlaşılmaktadır.  Bu durum dünya basınında ve siyasetinde birçok kere ve tekrarlanan şekliyle yer almaya devam etmektedir.

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ÇİN’E ÇAĞRIDA BULUNMANIZI TALEP ETMEKTEYİZ

Söz konusu olayları müzakere ederek değerlendirilmek amacıyla;  akademisyenler, yazarlar, tarihçiler, gazeteciler ve Doğu Türkistan üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin katıldığı “DOĞU TÜRKİSTAN ÇALIŞTAYI” düzenledik. İnsan hak ve özgürlüklerine verdiğiniz önemi biliyoruz ve sizi takdir ediyoruz. 
İnsan hakları konusunda uluslararası yükümlülüklere uyması konusunda Çin’e, gerekli çağrıda bulunmanızı talep etmekteyiz. 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Doğu Türkistan'da devam eden insan hakları ihlallerine karşı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi CİNPİNG'a da mektup yazarak “Vatandaşınız olan Uygurların biz Türkiye Türkleri ile aynı soy ve inançtan olduğunu hatırlatırken, onların kendi coğrafyasında huzur içinde bütün haklarından istifade ederek yaşamaları, bizim en büyük beklentimizdir. Uygurlar huzurlu olmazsa milyonlarca akrabası da huzur içinde olmayacak ve bu durum ikili ilişkilere olumsuz yansıyacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

BM ACİLEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMALI

BM  Genel Sekreteri António Guterres’e mektup yazma gerekçesiyle ilgili de bilgi veren Genel Başkan Arıcan, Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerinin artık saklısı gizlisinin kalmadığını tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen baskıların biran evvel sona erdirilmesi için BM’nin acilen olağanüstü toplanması gerektiğini söyledi.
Genel Başkan Arıcan ayrıca beş ayrı dilde hazırladıkları çalıştay sonucunu mektup ekinde;  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano’ya ve NATO Genel Sekreteri   Jens Stoltenberg’e de göndererek Çin’in insan hakları ihlalleri konusunda uyarılmasını istedi. 


 

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