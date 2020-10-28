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Ihlamurun fiyatı da, satışı da arttı

Samsun'da mevsimsel grip ve koronavirüsten korunmak isteyenler, ıhlamura yöneldi. Bu yıl üretimi düşen ıhlamurun kilosu ise 150 liradan satılıyor. 
Ihlamurun fiyatı da, satışı da arttı

Sonbaharla birlikte vatandaşlar, koronavirüs ve mevsimsel gripten korunmak için ıhlamur tüketimini artırdı. Ihlamur satışlarında hareketlilik yaşanırken bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ıhlamur üretimini düşürdü. Geçen yıllara göre daha az üretilen ıhlamurun fiyatı da arttı. Geçen sene kilosu 100 TL'ye satılan ıhlamurun fiyatı, bu yıl 150 TL'ye yükseldi.

Samsun'da 20 yıldır aktarlık yapan Selami Keçe, bu sene sıcaklıktan dolayı ıhlamurun pek üretilemediğini söyleyerek "Fiyatlar geçen yıla nazaran bu yıl biraz daha fazla. Geçen sene kilosunu 100 liraya satıyorduk, bu yıl 150 liraya satıyoruz. Ihlamurun yanında, tarçın ve karanfil ile karıştırıp kullanıyorlar. Ihlamur öksürüğe, boğaz ağrısına iyi geliyor. Vatandaşlarda karışımlarla çayını yapıp içiyorlar. Ihlamura, kuş burnu, adaçayı, zencefil, zerdeçal da ekleyebiliyorlar. Havalar henüz soğumadı. Havaların soğumasıyla birlikte tüketim daha da artacaktır" dedi.

Dilek Karaaslan, son bir aydır ıhlamur satışlarında artış yaşandığını belirterek "Bu dönemde ıhlamur satışlarımız artmaya başladı. İnsanlar havalar soğumasıyla birlikte ıhlamur içmeye başlıyorlar. Ihlamurun 40 gramını 5 liradan satıyoruz. Özellikle ıhlamuru bal ile karıştırıp tüketenler de oldukça fazla" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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