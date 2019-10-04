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Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını

Tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'ni bu yılın ocak-eylül döneminde 425 bin 850 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden edindiği bilgiye göre, dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, yılın 9 aylık döneminde ziyaret eden turist sayısı 425 bin 850 oldu. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve "Kapadokya'nın incisi" olarak nitelendirilen Ihlara Vadisi, dünyanın dört bir tarafından gelenleri doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile karşılıyor. 

Yılın bu mevsiminde Güney Kore, Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ihlara, ziyaretçilerine Melendiz Çayı'nın kıyısında üç güzergahta trekking yapma, çok sayıda freskli kilise, şapel ve manastırı gezme, doğayla baş başa adeta tarihte yolculuk etme fırsatı sunuyor.

"Hristiyanlığın başlangıç hikayesi beni çok etkiledi"

Japon turist Eriko Seto, Kanada'dan Ihlara Vadisine geldiğini söyledi. Burasının güzelliklerine ve tarihi hikayesine hayran kaldığını belirten Eriko Seto, şöyle devam etti:

"Bu kadar güzellikte bir yer beklemiyordum. Bu kadar güzel bir yeri yeryüzünde gözlerimle görmek beni çok etkiledi. Özellikle Hristiyanlığın başlangıç hikayesi beni çok etkiledi. Böyle bir tecrübeye sahip olmak bir ayrıcalıktır. Bunu edindiğim için çok mutluyum. Dileğim şu, buranın aynı güzellikte korunması, hiçbir zarar gelmeden geleceğe saklanması ve herkesin bu tecrübeyi almasını isterdim. Gerçekten bayıldım hem doğasına hem de kültürel zenginliklerine. Bol bol fotoğraf çektim. Bütün arkadaş çevreme göstereceğim ve mutlaka buraya gelmelerini tavsiye edeceğim."

Kanadalı turist Mireille Gagne ise ilk defa buraya geldiğini gördüğü manzaranın çok hoşuna gittiğini söyledi. Ihlara Vadisi'nin çok harika bir doğaya sahip olduğunu vurgulayan Gagne, "Gökyüzünün rengi ve ağaçların sararan yaprakları muazzam güzellikte. Hristiyanlık bizim ilgi alanımız. Türkiye'de bunun gibi yerler olduğunu bilmiyorduk. Öğrendik, geldik, ziyaret ettik. Çok çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

"Dünyada hiçbir yerde böyle güzellik görmedim"

Çinli turist Wang Yıng da ilk kez geldiği Ihlara Vadisi'ni çok beğendiğini ifade ederek "Dünyada hiçbir yerde böyle güzellik görmedim. Her şey çok güzel ve keyifli. Hem Kapadokya hem de Ihlara Vadisi'ni gezdik. Burayı görmekle çok mutlu olduk. Her şey harika." ifadelerini kullandı.

Çinli turist Jıu Julie de Ihlara Vadisi'nin hem doğal güzelliklerini hem de kültürel özelliklerini çok beğendiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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