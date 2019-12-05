  • BIST 107.701
  • Altın 272,924
  • Dolar 5,7428
  • Euro 6,3646
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

İhmal yüzünden mi öldü?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir markette alışveriş yaparken kalp krizi geçiren öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İhmal yüzünden mi öldü?

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Gemlik Ticaret Meslek Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Muzaffer Atmaca (62), alışveriş yaptığı markette fenalaşarak bira anda yere yığıldı. Markette bulunan kişiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan öğretmen ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan öğretmen Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK EKİBİ GEÇ GELDİ İDDİASI

Olay sırasında markette bulunan vatandaşların sağlık ekiplerinin ihbardan uzun süre sonra olay yerine geldiğini öne sürdü. Atmaca'nın cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis iddialar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Savunma Bakanı: Suriye'nin kuzeydoğusundan çekildik05 Aralık 2019 Perşembe 08:48
  • Tartıştığı sürücüyü ezdi05 Aralık 2019 Perşembe 08:46
  • Yine İran'ı konuştular05 Aralık 2019 Perşembe 08:44
  • Trump: O rapor bir şaka05 Aralık 2019 Perşembe 08:43
  • Ankara'da 3 ev kundaklandı05 Aralık 2019 Perşembe 08:42
  • Yunanlardan doğalgaz iddiası05 Aralık 2019 Perşembe 08:41
  • Meclis'te kavga!05 Aralık 2019 Perşembe 08:38
  • Dehşete düşüren olay!05 Aralık 2019 Perşembe 08:37
  • İhmal yüzünden mi öldü?05 Aralık 2019 Perşembe 08:36
  • Londra'da sert mesaj05 Aralık 2019 Perşembe 08:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti