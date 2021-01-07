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İhracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 6,5 puan arttı

Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 6,5 puan artarak 114,9 oldu.
İhracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 6,5 puan arttı

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 6,5 puan yükseldi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 108,4 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 114,9 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puan arttı.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi
Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla 6,9 puan artarak 112,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 6,9 puan arttı.

İthalat Beklenti Endeksi'ni son gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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