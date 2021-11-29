İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 arttı

Türkiye'nin ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artışla 22 milyar 230 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artışla 22 milyar 230 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2020'de yüzde 87,8 iken bu yılın ekim ayında yüzde 93,5'e yükseldi.

İhracat, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolara, ithalat yüzde 22,5 yükselişle 215 milyar 533 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 15,9 azalarak 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2020 döneminde yüzde 77,1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 84,3'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Ekimde enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 19,8, ithalat yüzde 5,9 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde 16 milyar 410 milyon dolardan 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 15 milyar 611 milyon dolardan 16 milyar 533 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, geçen ay 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13 artarak 36 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 118,9 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, ekim ayında imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ekimde ara mallarının payı yüzde 79,4, sermaye mallarının payı yüzde 12 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 76,9, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,5 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Ekimde ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 692 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 306 milyon dolarla ABD, 1 milyar 223 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 131 milyon dolarla Irak, 1 milyar 104 milyon dolarla İtalya takip etti.

Ocak-ekim döneminde Almanya’ya yapılan ihracat 15 milyar 789 milyon dolar olurken, söz konusu ülkeyi 11 milyar 836 milyon dolarla ABD, 10 milyar 895 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolarla İtalya ve 8 milyar 757 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Ekimde Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu ülkenin ardından 2 milyar 434 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 509 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 58 milyon dolarla ABD, 945 milyon dolarla İtalya geldi.

Ocak-ekim döneminde Çin’den yapılan ithalat 26 milyar 61 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 22 milyar 611 milyon dolarla Rusya, 17 milyar 876 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 515 milyon dolarla ABD, 9 milyar 306 milyon dolarla İtalya takip etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ekimde bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,2 ithalat yüzde 1,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 24,3, ithalat yüzde 15,9 yükseldi.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı ekimde yüzde 2,7 ve ocak-ekim döneminde yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçti. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,8 olarak hesaplanırken, ocak-ekim döneminde yüzde 12,7 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 artarak 19 milyar 831 milyon dolara, ithalat yüzde 15,3 yükselerek 21 milyar 599 milyon dolara ulaştı.

Ekimde dış ticaret açığı yüzde 23,4 azalarak 2 milyar 309 milyon dolardan 1 milyar 769 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2020’de yüzde 87,7 iken, geçen ay yüzde 91,8’e yükseldi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 172 milyar 303 milyon doları, ithalat yüzde 23 artarak 207 milyar 342 milyon doları buldu.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,8 azalarak 40 milyar 192 milyon dolardan 35 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2020 döneminde yüzde 76,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 83,1'e yükseldi.