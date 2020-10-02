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İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olduğunu duyurdu.
İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık. İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor" dedi.

Bakan Pekcan şunları kaydetti:

"Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız."

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