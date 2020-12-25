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İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçiren tüketiciler, hazır giyimde takım elbise gibi iş giysileri yerine eşofman gibi ev giyim ürünlerine yöneldi.
İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı

Hazır giyim sektörü, bu yıl takım elbise, pantolon, ceket gibi dış giyim ürünleri ihracatında düşüş olmasına rağmen neredeyse geçen yılın ihracat rakamlarını yakaladı. Bunda eşofman, sweatshirt, pijama gibi ev giyim ürünlerine talebin artması etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçirilen zamanın artması tüketici tercihlerini de değiştirdi. Davete, yemeklere ya da işe giderken tercih edilen takım elbisenin yerine alışveriş sepetlerine eşofman, sweatshirt gibi giysiler eklendi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün bu yıl ihracatta beklenenden daha iyi bir performans sergilediğini ve geçen yılın rakamlarına yaklaşıldığını söyledi.

Pandeminin etkisiyle iş kıyafetleri talebinde düşüş yaşandığını belirten Sertbaş, rahat günlük kıyafetlere ilginin ise arttığını ifade etti.

Kovid-19'un mart ayında Avrupa'ya yayılmasıyla ilk olarak düğünlerin yasaklandığını hatırlatan Sertbaş, "Düğünlerin etkisiyle İzmir'in öncü olduğu gelinlik, damatlık, abiye sektörü büyük darbe gördü. Haziran ayında kuralların gevşemesiyle arkadaşlarımız biraz hareketlendi ama sonra yasak gelince tekrar eski duruma döndük." diye konuştu.

Evde kalan tüketicinin tercihlerinde meydana gelen değişimin ihracat rakamlarına da yansıdığını belirten Sertbaş, "Takım elbise, ceket, pantolon alanında düşüş var. Geçen sene bu kalemde 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Şu anda 1,3 milyar dolardayız. Düşüşün gelecek yıl da devam edeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hazır giyim ihracatında rahat kıyafetlerin ön plana çıktığını vurgulayan Sertbaş, Türkiye'nin hazır giyim ihracat tutarının neredeyse geçen seneyle aynı olduğunu, iş giysilerinin ihracatındaki azalışın, eşofman gibi ev içinde kullanılan kıyafetlere yönelik talepteki artışla kapandığını anlattı.

Sertbaş, 2021 yılından beklentilerine ilişkin olarak da "Kendimizi dijitalleşme adına geliştirmemiz gerekiyor. Bu yönde iyi yatırımlar yapılırsa 2021'de iç piyasa da toparlanacaktır." dedi.

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