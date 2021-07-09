  • BIST 1.373,640
  • Altın 504,30
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2550
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri mayısta yükseldi

İhracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1, ithalat birim değer endeksi yüzde 29,1 arttı.
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri mayısta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 yükseldi.

Endeks, Mayıs 2020'ye kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25,3, yakıtlarda yüzde 126,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 29,1 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 50,9, yakıtlarda yüzde 100,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,1 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi
İhracat miktar endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 37, yakıtlarda yüzde 38,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 57,3 değer kazandı.

İthalat miktar endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 19,3 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 34,7 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 21,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 40 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda 142,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,8 artarak, mayısta 143,6'ya çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mayıs 2020'de 96,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 49,5 artışla bu yılın aynı ayında 144,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda 108 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,3 artarak, mayısta 110,4'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl mayısta 94,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 21,3 artışla bu yıl mayısta 114,8'e çıktı.

Dış ticaret haddi, mayısta yıllık bazda 13 puan azalarak 91,6 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üreticilere destek ödemesi bugün başlıyor09 Temmuz 2021 Cuma 09:34
  • TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması09 Temmuz 2021 Cuma 09:28
  • Küresel piyasalar negatif seyrediyor09 Temmuz 2021 Cuma 09:27
  • Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 902 milyar oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 14:49
  • Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı08 Temmuz 2021 Perşembe 14:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması08 Temmuz 2021 Perşembe 13:06
  • 2'nci el otomobil satışlarında temmuzda patlama beklentisi: Fiyatlar yüzde 8 artacak08 Temmuz 2021 Perşembe 12:56
  • Geçersiz oto ekspertiz raporlarına dikkat08 Temmuz 2021 Perşembe 12:52
  • Kripto para alım satımında bayilik dönemi başladı08 Temmuz 2021 Perşembe 11:46
  • Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak08 Temmuz 2021 Perşembe 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti