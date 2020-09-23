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İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin denetimine düzenleme

Ticaret Bakanlığının ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yaptığı destek ödemelerine ilişkin incelemeci kuruluşlar nezdindeki denetimleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı gerçekleştirecek.
İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin denetimine düzenleme

Ticaret Bakanlığının "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, söz konusu ödemelere ilişkin inceleme ve denetim usulünde değişikliğe gidildi.

Buna göre, bakanlık tarafından ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF'ten yapılan destek ödemelerine ilişkin incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılacak. Denetimleri Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı gerçekleştirecek.

Daha önce denetimlerin Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunca yapılması esastı.

Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığının, "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. 

Tebliğ, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesini ve yürütülmesini kapsıyor.

Önceki düzenleme, vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceğini, gerekli görülmesi halinde bu sürenin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini içeriyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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