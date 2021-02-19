İhracatı artıran TİM ve THY iş birliğinin kapsamı genişletildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracatçının lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk Hava Yolları ile yapmış olduğu indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasının kapsamı genişletildi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, ihracatçının hava kargo taşımacılığında maliyetlerini azaltarak ihracatını artırması için yaptığı çalışmalara da devam ediyor.

Bu kapsamda TİM ve THY, 4 Aralık 2020’de küresel ticarette Türk ihracatçısına büyük avantaj sağlayacak iş birliğine imza atmıştı.

İş birliği sonucu ihracatçıya indirimli hava kargo taşımacılığı imkanı sağlanırken, Turkish Cargo 50 bin tonluk ek kapasite ve ihracatçılara yoğun olarak kullandıkları 22 ülkedeki 28 farklı destinasyon için yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda indirim uyguluyordu. Türkiye’nin ihracat seferberliğine önemli katkılar sağlayan iş birliği anlaşmasının kapsamı da genişletilerek kampanyaya yeni ürünler eklendi.

Kargo taşımacılığına yönelik indirim kampanyasına 15 Şubat tarihi itibarıyla balık, yaş meyve ve sebze ile yumurta dahil edildi. İndirim kampanya dahilindeki destinasyonlar için, 1000 kg üzeri ürünlerde geçerli olacak ve yüzde 7 - 40 arası değişen oranlarda indirim uygulanacak.

İhracatçılar indirimden, acentelerden fiyat aldıkları süreçte yararlandırılacaklar ve ayrıca başvuru yapmaya gerek olmayacak. İş birliği anlaşmasına yeni ürünlerin dahil olması ihracatı artıracak.

Kampanya ihracatı artırdı

Açıklamada verilen bilgilere göre, TİM-THY iş birliğiyle beraber, Turkish Cargo; ABD, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Çin, Hindistan, Hong Kong, İsveç, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Mısır, Norveç, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Tayland, Ürdün ve Vietnam’daki 28 destinasyona, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında, yüzde 30’a varan indirim uyguluyor.

Kargo indirim kampanyasının aralık ayı verilerine göre ihracat pazarının ilgili hatlarında taşınan kargo miktarında yüzde 47 oranında, planlananın üzerinde önemli bir büyüme gerçekleşti.

400 milyon dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi. Kapsamı genişletilen kampanya mart ayı sonuna kadar devam edecek.

"Yeni ağlar kurulması ağırlık kazanacak"

TİM Başkanı İsmail Gülle, dünyanın dört bir tarafına Türk ürünlerini ihraç edilmesinde Turkish Cargo’nun büyük katkısının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel değer zincirleri için kalite, fiyat, üretim kapasitesi ve lojistik öne çıkan unsurlardır. Pandemide tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması sürecinde özellikle; tedarikte mesafelerin ve sürelerin kısalması, tedarik zincirlerinde bölgesel yeni ağlar kurulması ağırlık kazanacak. Turkish Cargo, pandemi sürecinde de 'Güvenilir Tedarikçi Liman Türkiye' algısına önemli bir destek verdi. Ürünlerimizi hızlıca ulaştırarak Türk bayrağını 226 ülke ve bölgede dalgalandırmamıza yardımcı oldu ve olmaya da devam ediyor. İş birliğine yeni ürünlerin eklenmesi ihracatımıza çok olumlu yansıyacak.

Son üç yılda Turkish Cargo’nun katkıları ile yüzde 105’e varan ihracat artışları sağladık. İhracatçılarımıza indirimli kargo taşımacılığı kampanyası ihracatımızı artırdı. Küresel ticaretin olumsuz etkilendiği pandemi döneminde özellikle sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği ile, gelişmiş bir yan sanayiye sahip olmamız; ülkemizi pek çok ülkeye göre avantajlı kılıyor. Bunun yanında, esnek ve hızlı üretim altyapımızı, pandemi sürecinde tüm dünyaya tekrar kanıtlamış olmamız, koşullar ne olursa olsun üretmeye devam etmemiz, ülkemiz lehine oluşan pozitif algıya önemli katkı sağladı. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artışı var."

Gülle, Türkiye’nin, zorlu dönemlerde gösterdiği başarılı ekonomik ve ticari performansla "Güvenilir Tedarikçi Liman" konumunu gün geçtikçe daha da güçlendirdiğini ifade ederek, "Ülkemiz bugün salgın öncesine göre, tedarik zincirlerinde daha kritik bir konumda yer alıyor. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle ihracata odaklanmış bir Türkiye var. Bu yıl 184 milyar dolarlık ihracat hedefimizi pandeminin hızını kesmesi ve aşılamanın etkisiyle kısıtlamaların yıl içinde tamamen kalkmasıyla inşallah ulaşacağız." değerlendirmesini yaptı.