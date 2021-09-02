İhracatta yeni rekor

Bakan Muş: İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 52’lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu rakam ile en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz.

Bakan Muş: İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 52’lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu rakam ile en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz.