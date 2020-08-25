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İhsan Şenocak’tan çok çarpıcı “Netflix” yorumu

İlahiyatçı yazar İhsan Şenocak, Netflix'in alenen iffetimize saldırmasında, ünlülerin gayri ahlakı ilişkilerini “aşk” diye aktarıp, örnek davranış gibi sunan Türk medyasının da pay sahibi olduğunu kaydetti.
İhsan Şenocak’tan çok çarpıcı “Netflix” yorumu

İlahiyatçı yazar İhsan Şenocak, iri medyanın özellikle internet sitelerinde ünlülerin gayri ahlaki ilişkilerini “örnek bir davranış” gibi sunarak, boy boy fotoğraflarına yer vermesine sert tepki gösterdi. 

Şenocak Hoca, Netflix'in alenen iffetimize saldırmasında, ünlülerin gayri ahlakı ilişkilerini “aşk” diye aktarıp, örnek davranış gibi sunan Türk medyasının da pay sahibi olduğunu kaydetti.  

İlahiyatçı Şenocak, twitter hesabından, Netflix’in tepki çeken yayınlarına atıfta bulunurken, yerli “Netflix”lerin içler acısı haline dikkat çekti.

Şenocak şöyle yazdı: 

“Türkiye'nin en büyük haber sitelerinin çıplak kadınların yalılarda, yatlarda nikahsız ilişkilerini "aşk" diye haber yapması, çocuklara "İşte bu ünlü iffetsizleri örnek alın" demek değil midir? Namussuzluğa, haber diye göz yumanlar, Netflix'in alenen iffetimize saldırmasına ortaktır."

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Şenocak Hoca’nın bu yorumu takipçilerinden büyük destek gördü. Destek yorumlarından bir kaçı şöyle:

- "#Netflix‘te seçme hakkına sahipsiniz, tv’de seçilmişler size sunuluyor" 

-"Gerçek hayatta 
Çocuklara
Kadınlara
Hayvanlara 
Her gün tecavüz ediliyor, bunlara hiç bir tepki yok ama söz konusu Netflix olunca hücum. Önce gerçek hayatta yaşanan namussuzluk'lara ses çıkarın sonra diğerlerine..."

-"Sadece Netflix mi,üstelik abone olmazsan haberin bile http://olmaz.Asıl sıkıntı ulusal kanallar.Dizileri,reklamları"

-"Yerli dizilerimiz netflix olmayan evlerede giriyor ve de netfilxden daha tehlikeli"

 

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