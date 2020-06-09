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İhtisas serbest bölgelerindeki faaliyetlere destek

İhtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerine gider desteği verilecek.
İhtisas serbest bölgelerindeki faaliyetlere destek

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanıyor.

Buna göre, ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin dolar desteklenecek. Kullanıcıların, bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamalarına yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolar destek verilecek.

Bölge işleticilerinin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri yüzde 50 destekten yararlanacak.

Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelgeyle belirlenecek. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınacak.

Destek süresi
Kullanıcılar, personel ve kira desteğinden ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5'er yıl yararlanacak.

Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dahil Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD doları karşılığı Türk lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenecek.

Kullanıcı ya da bölge işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanmaları halinde, bu karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmayacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin esasları Ticaret Bakanlığı belirleyecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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