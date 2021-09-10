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İhtiyaç sahibi öğrenciler unutulmadı 

Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocuklarını unutmadı. 
İhtiyaç sahibi öğrenciler unutulmadı 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un öğretmen eşi Nergiz Oğuz belediye ekipleriyle birlikte evlerinde ziyaret ettiği 400 öğrenciye okul kıyafeti ve kırtasiye seti hediye etti.

Sosyal yardımlar konusunda yaptığı uygulamalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yüzünü güldüren bir yardıma imza attı. Belediye bu kapsamda ilçe genelinde yaklaşık 400 öğrenciye okul kıyafeti ve kırtasiye seti yardımında bulundu. Belediye ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri ailelere ve öğrencilere okul kıyafetlerini ve kırtasiye setlerini takdim etti. Belediye ekiplerine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un kendisi gibi öğretmen olan eşi Nergiz Oğuz da eşlik etti. Oğuz ziyaret ettiği evlerde ailelerle ve çocuklarla tek tek ilgilenerek kendileriyle sohbet etti. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve ailelere başarılar dileyerek, her zaman yanlarında oldukları mesajını iletti. Okul kıyafetlerini ve kırtasiye setlerini alan öğrencilerin sevinçleri ise görülmeye değerdi. Öğrenciler ve aileler bu anlamlı destekleri dolayısıyla belediyeye teşekkür etti.

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Öğrencilerimizin emrindeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 57 bin nüfuslu ilçelerinde 13 bine yakın öğrenci bulunduğunu belirterek, Kahramankazan’ın bir eğitim kenti olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden bu yana öğrenci, öğretmen ve velilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Oğuz, “Bu doğrultuda öğrencilerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ayrı bir önem veriyoruz. Tüm yavrularımız okuyabilsin diye ilemezden geleni yapıyoruz. Bu okul kıyafetleri ve kırtasiye setleri yavrularımız için küçük bir hediye. Tüm öğrencilerimizin her zaman emrindeyiz” diye konuştu.

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Nergiz Oğuz da, ziyaret ettiği evlerde öğrencilerin mutluluk ve neşelerini görmenin her şeyden değerli olduğunun altını çizerek, “Yavrularımızın yüzlerindeki sevinci görmek bizim için çok önemli. Öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum” dedi.   
 

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