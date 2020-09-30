İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Sincan Belediyesi, sosyal destek kartı aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. 2 Bin 316 öğrenciye 247 Bin 680 TL destek sağlandı.

Koronavirüs salgını Türkiye’ye gelmeden çalışmalara başlayarak ilçe genelinde hijyen seferberliği başlatan Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Yıl içinde 12 bin gıda kolisi dağıtarak gönüllere dokunan Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısı’nı açarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

Hayır çarşısının hizmete girmesiyle ilk etapta öğrencilere giyim, kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal destek kartı üzerinden yardım seferberliğine devam ediyor.

2 Bin 316 Öğrenciye 247 Bin 680 TL Destek Sağlandı

Geliri muhtaçlık sınırı altında olan bin 273 hanede bulunan 2 bin 316 öğrenciye sosyal destek kartı aracılığıyla 247 bin 680 TL kırtasiye yardımında bulunuldu. Hanede 1 öğrencisi bulunan aileye 160 TL, 2 öğrencisi bulunan aileye 200 TL, 3 öğrencisi bulunan aileye 250 TL, 4 öğrencisi bulunan aileye 280 TL, 5 öğrencisi bulunan aileye 320 TL, 6 öğrencisi bulunan aileye ise 360 TL, 7 öğrencisi bulunan aileye ise 420 TL ödeme yapıldı.

Sosyal Destek Kartı ile Çölyak Hastalarına Destek

Çölyak hastalarına yönelik "gıda temini" amacıyla 78 aileye sosyal destek kartı aracılığıyla hane başı 200 TL, toplamda 15 bin 600TL yardımda bulunuldu.