İhtiyaç sahibi vatandaşlara ‘Sosyal Destek Kartı’

Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Sosyal Destek Kartı’ projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş imkânı sağlıyor.

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek özellikle kış aylarında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli personeller ile yoksul vatandaşların yardımına koşarak sıcak yemek, gıda, kıyafet ve yakacak gibi birçok destekte bulunuyor.

SICAK YEMEK İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN İÇİNİ ISITIYOR

İlçe sınırlarındaki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediyesi, yüzlerce yoksul vatandaşın evine 2 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor. Dev kazanlarda kaynayan yemekler, Sincan Kapalı Cezaevi’nde görev yapan güvenlik güçleri ile yurtlarda kalan ihtiyaç sahibi öğrencilere de ulaştırılıyor.

HER SABAH ÇORBA…

Sincan Belediyesi’nin ücretsiz dağıttığı çorbalardan da çok sayıda kişi faydalanıyor. İhtiyaç sahipleri, işe ve okula gidenler bu dağıtılan çorbalardan içerek güne sıcak başlıyor. Her sabah 5 noktada saat 07.00 ile 08.30 arasında, Güngörmüşler Konağı ve Millet kıraathanelerinde ücretsiz çorba servisi yapılıyor.

SOSYAL DESTEK KARTI İLE ALIŞVERİŞ

Sincan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında uygulamaya koyduğu ‘ Sosyal Destek Kartı ’ projesi de büyük ilgi görüyor. İhtiyaç sahipleri belediyeye müracaat ederek uzmanlar tarafından titizlikle yapılan gerekli incelemelerin ardından yardım almaya hak kazanıyor. İhtiyaç sahiplerine verilen karta, belli bir tutarda para yatırılıyor. Yüklenen para ile kişi istediği her marketten alışverişini yapabiliyor. Ayrıca bu kart üzerinden öğrencilere kırtasiye desteği ve kışlık kıyafet yardımı da yapılıyor. Kart sadece alışveriş esnasında geçerli oluyor, içirişindeki bakiye nakde çevrilemiyor.

YAKACAK YARDIMI

Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı da yapıyor. Kış ayı öncesi budanan ağaçlar parçalanıp yakılabilecek duruma getirilerek soba yapan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

ENGELLİLERE ÖZEL HİZMET

Sincan Belediyesi, engelli vatandaşların akülü arabalarının akü değişimi ve tamirini ücretsiz yapıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda engelli rampaları da ihtiyaç duyulan yerlere kuruluyor.

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA-

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