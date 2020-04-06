İhtiyaç sahiplerine anlamlı destek

KIR-DER Kırşehirli ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan’ın öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için kurban kestirildi.

Ülkemizi etkisi alan korona virüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanırken pek çok iş yeri kapandı ve insanların gelirleri ciddi şekilde düştü. Başkent’te de evlerinde kalarak geçim sıkıntısı çeken ihtiyacı olan Kırşehirlilere Kırşehir İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği (Kır-Der)’den destek geldi. KIR-DER Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan’ın öncülüğünde hayırseverlerden toplanan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine kurban kesildi.

HEMŞERİLERİMİZİ UNUTMUYORUZ

Gazetemize konuşan Çalışkan, “Ülke olarak evlerimize kapandığımız bugünlerde pek çok vatandaşımızın geliri ciddi şekilde düştü. Hemşerilerimiz arasında evlerinde maddi olarak zor günler geçirenler var. Bizlerde KIR-DER olarak maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın evlerine et girsin düşüncesiyle hayırseverlerden destek alarak kurban kestirdik. Kırşehirli kardeşlerimizi unutmuyoruz onlara destek vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Mert YILMAZ//İLKSAYFA

