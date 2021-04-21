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İhtiyaç sahiplerine iftar yemeği verildi

Çubuk Kaymakamlığı, belediye, muhtarlıklar ve Türk Kızılayı tarafından belirlenen 3 bin kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırılıyor, aş evinden 500 kişiye yemek dağıtımı yapılıyor.
İhtiyaç sahiplerine iftar yemeği verildi

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi, bu yıl iftar yemeklerinin büyük bir kısmını ihtiyaç sahibi vatandaşların evine götürüyor. Gönüllü öğrencilerin de destek verdiği hayır yolculuğuna, Türk Kızılay Çubuk Şubesi aşevinde hazırlanan yemekler, dağıtılıyor.

Aşevini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yaptığı açıklamada, aç ve açıkta kimsenin kalmaması için kaymakamlık, belediye, muhtarlar ve Türk Kızılay’ı ile koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Türk Kızılay’ı Şube Başkanı Selahattin Koç ise yedi merkez mahallede 4 araç ve gönüllü ekiple yemekleri evlere tek tek servis ettiklerini kaydetti.

Daha sonra Kızılay ekibiyle evlere iftar yemeği dağıtan Kaymakam Keleş, Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 94 yaşındaki Mustafa Kür’ü evinde ziyaret etti.

Kür ise devletin her ihtiyacını karşıladığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
 

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