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İhtiyaç sahiplerine kangal sucuk

Pursaklar Belediyesi, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların etinden yapılan sucukları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Başkan Çetin, uygulamanın iki yıldır devam ettiğini söyledi. 
İhtiyaç sahiplerine kangal sucuk

Pursaklar Belediyesi, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların etinden yapılan sucukları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Kangal sucuklar, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz veriliyor. 

İKİ YILDIR DEVAM EDEN GELENEK

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından uygulamanın iki yıldır devam ettiğini belirterek, “Geleneği bozmadık! İki yıldır Kurban Bayramı sonrası devam eden uygulamamız! İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için kestiğimiz kurban etlerinden yapılan sucukların dağıtımına başladık” ifadesini kullandı.

SICAK YEMEKLER HAZIRLANIYOR

Pursaklar Belediyesi ihtiyaç sahiplerine çeşitli şekilde yardımda bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulan aşevi, yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depolama alanları, modern ve hijyenik koşullara ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün yardımsever vatandaşlar tarafından tedarik edilen sıcak yemekler hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

DÜZENLİ GIDA YARDINI

Belediyeye bağlı Tebessüm Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişilere yardım ediliyor. Hayırseverlerin destekleriyle 600 aileye düzenli gıda yardımı yapılıyor, hasta bezi yardımları devam ediyor. Birçok ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye, yatak vb. eşya yardımı yapılıyor.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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