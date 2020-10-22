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İhtiyaç sahiplerine kiralanacak

Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılında Mamak Araplar Mahallesi’nde yapılan ve 18 yıldır atıl durumda bulunan Eserkent Sosyal Konutları yeniledi. Konutlar, ihtiyaç sahiplerine kiraya verilecek.
İhtiyaç sahiplerine kiralanacak

Mamak Araplar Mahallesi’nde 18 yıl önce yapılan ancak çürümeye terk edilen Eserkent Sosyal Konutları Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda baştan aşağı yenilendi. İhtiyaç sahibi vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla iç ve dış cepheleri yeniden yapılan 400 konut, ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara düşük fiyattan kiraya verilecek.

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MÜJDEYİ BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU: “CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ÇİFTE BAYRAM YAŞANSIN”
Başkan Yavaş tarafından Başkanlık yazısı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis gündemine getirilen ve komisyona sevk edilen sosyal konutların açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak.

Ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara ilk müjdeyi Başkan Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımla şu sözlerle verdi:
“Bu 29 Ekim’de her hanede çifte bayram yaşansın istiyoruz. Mamak’ta yapılan ve 18 yıldır çürümeye terk edilen 400 adet 1+1 konutun tamamını yeniledik. Meclisimiz teklifimizi kabul ederse yeni evli çiftlerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çok uygun fiyata kiralayacağız.”

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BEYAZ EŞYALI KONUTLARIN KİRA BEDELİ 100 TL OLACAK 
2002 yılında yapılan ve çevresi için güvenlik tehdidine dönüşen atıl durumdaki konutları yeniden canlandırarak tamamlanmasını sağlayan Başkan Yavaş, ihtiyaç sahibi evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamayı amaçladığı konutlar için kira bedelini 100 TL olarak belirledi. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından iç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla 400 adet beyaz eşyalı (çamaşır makinası, buzdolabı, set üstü ocak-fırın, davlumbaz) 1+1 konutlar 5 bloktan oluşuyor.

Çevre düzenlemesinden dış cephe kaplamaya, boya ve badanadan tesisata kadar gerekli tüm tamirat ve tadilat işlemlerinin yapıldığı konutlar 2 yıllık kontratla kiraya verilecek. Modern görünüme kavuşan ve kapsamlı çalışma sonucunda yenilenen konutlar için başvurular online olarak alınacak. Yoğun talep olması halinde Büyükşehir Belediyesi konutlar için noter huzurunda kura yöntemiyle çekiliş yapacak.

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