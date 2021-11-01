  • BIST 1.532,330
  • Altın 546,97
  • Dolar 9,5417
  • Euro 11,0455
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine katkıda bulunmak için toplam 2,5 milyar lira yardım verileceğini bildirdi.
İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahipleri için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü, özellikle kışa yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti.

Yakacak yardımı için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan tahsis edilen 1,6 milyar liralık kömürü kış mevsiminde yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtacaklarını belirten Yanık, kış boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon lira olduğunu ifade etti.

Elektrik tüketim desteği 6 milyar liraya ulaştı

Elektrik tüketim desteğinde ise 2019'dan bu yana yapılan yardımın 6 milyar liraya ulaştığını aktaran Yanık, "Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda yaklaşık 920 milyon lira elektrik tüketim desteği vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Kış boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan elektrik tüketim desteğini ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize halihazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli tarımsal destekleri açıkladı01 Kasım 2021 Pazartesi 11:22
  • EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti01 Kasım 2021 Pazartesi 10:01
  • Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim santrallerine zam yapıldı01 Kasım 2021 Pazartesi 09:50
  • İstanbul Havalimanı 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı01 Kasım 2021 Pazartesi 09:37
  • Kuru meyve ihracatı 9 ayda 1 milyar doları aştı31 Ekim 2021 Pazar 13:46
  • Ukrayna, Türkiye ile ilişkilerin 30. senesini STA imzalamak için fırsat olarak görüyor30 Ekim 2021 Cumartesi 17:35
  • Fitch: Arz kısıtları üçüncü çeyrekte küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattı30 Ekim 2021 Cumartesi 16:30
  • KDK'den uzaktan satışlarda 'poşetsiz ve ücretsiz aparatla teslimat'a ilişkin tavsiye kararı30 Ekim 2021 Cumartesi 16:01
  • Japon otomobil üreticilerinin ülke içi eylül ayı üretim kaybı yüzde 50'ye yaklaştı30 Ekim 2021 Cumartesi 15:30
  • Lojistik Koordinasyon ve buna ilişkin İcra Kurulunun yetkileri belirlendi30 Ekim 2021 Cumartesi 15:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti