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İhtiyaç sahiplerine soğan dağıtıldı

Mamak Belediyesi, geçtiğimiz hafta dağıttığı 150 ton patatesten sonra, 150 ton soğanın da dağıtımına başladı. 
İhtiyaç sahiplerine soğan dağıtıldı

Her biri 20 kg’lık çuval dolusu soğan,16 araç ve 70 kişiden oluşan Gönül Çarşısı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıldı. 

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İyilik bulaşıcıdır
Mamak’ta iyiliğin bulaşıcı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İmkanlarımız dahilinde katkı koymaya, destek olmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak üzere 150 ton soğanı adreslerine teslim etmiş olacağız. Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ediyorum. Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.

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