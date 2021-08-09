İhtiyaç sahiplerinin evine tadilat

Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki bakım, onarım ve tadilat işlemleri de özenle gerçekleştiriliyor.

Sincan Belediyesi yardımların yanı sıra vatandaşın evinde rahatı için de çalışma yürütüyor. Malazgirt Mahallesinde engelli çocuğu bulunan bir ihtiyaç sahibinin talebini değerlendiren ekipler hemen harekete geçti.



Aile ile iletişime geçildi. Vatandaşın evini baştan aşağı kontrol eden ekipler, arızalı ve kullanılamayan yerleri belirledi. Musluklar tamir edildi, lambalar değiştirildi, elektrik prizlerinin bakımı yapıldı, bazıları yenilendi. Maske ve eldivenle çalışan ekipler her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemlerini itina ile gerçekleştirdi. Söz konusu aile, duyarlılığından dolayı Sincan Belediyesi’ne teşekkür etti.