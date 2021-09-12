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İhtiyaç sahiplerinin sofralarında

Gölbaşı Belediyesi tarafından yetiştirilen sebzeler hasat sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.
İhtiyaç sahiplerinin sofralarında

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek önderliğinde başlatılan proje ile Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen sebzeler ‘’Paylaşım Noktası’’na iletilmesinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Projeden bahseden Başkan Ramazan Şimşek ‘’Yaz mevsimi boyunca da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık, sebze ve meyve ihtiyaçlarında vatandaşın yanında olduk. Haziran ayında ekimi yapılan ürünleri, Eylül’ün son demlerinde de halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Büyük bir özen ve titizlikle çalışan bütün belediye personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yoğun çabasıyla gerçekleşen proje ile meyve ve sebze dağıtımının yaz mevsimi boyunca büyük bir kitleye ulaştığının altını çizen Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi olarak daima vatandaşın yanında olduklarını ifade etti. 

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