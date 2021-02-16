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"İhtiyacın yoksa atma, paylaş"

Gölbaşı Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Paylaşım Noktası, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Paylaşım Noktası tarafından başlatılan "İhtiyacın yoksa atma, paylaş" çalışmasına vatandaşlar da ilgi gösteriyor.
"İhtiyacın yoksa atma, paylaş"

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Paylaşım Noktası Gölbaşılıların yanında olmaya devam ediyor. Özellikle salgın sürecinde çalışmalarını hızlandırarak pek çok aileye ulaşan Paylaşım Noktası’nın vatandaşların desteği ile ayakta durduğunun altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Belediyemize gelen talepler doğrultusunda vatandaşlarımızdan gelen her türlü isteğe cevap vermeye çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız” ifadelerini kullandı. 

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Giyimden gıdaya vatandaşımızın yanındayız
Giyimden eşyaya kadar her türlü malzemenin mağazada sergilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Ramazan Şimşek “Her yaşta ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası’na verilen ürünler, görevliler tarafından temizlendikten ve hijyen kurallarına uygun hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor” dedi.

‘İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş’
 Paylaşım Noktası tarafından başlatılan "İhtiyacın yoksa atma, paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanyanın hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştığını da aktaran Ramazan Şimşek “Kampanya dahilinde vatandaşlarımız, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası’na veriyor. Bu sayede hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü oluşuyor. Bizlere 485 53 36-38 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz.  Siz de atmayın paylaşın” çağrısında bulundu. 

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