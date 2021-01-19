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İhvan'dan 'Mursi'nin varislerinin de olduğu 89 üyesinin mallarına el konulması' kararına tepki

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, aralarında Mursi'nin mirasçılarının da olduğu İhvan yönetici kadrosundaki 89 kişiye ait mal varlıklarının devlet hazinesine aktarılması yönündeki karar için "intikam alma" değerlendirmesinde bulundu.
İhvan'dan 'Mursi'nin varislerinin de olduğu 89 üyesinin mallarına el konulması' kararına tepki

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi, aralarında ilk kez seçimle işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mirasçılarının da olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yönetici kadrosundaki 89 kişiye ait mal varlıklarının devlet hazinesine aktarılması yönündeki karar için "intikam alma" değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'daki ilgili mahkemenin konuyla ilgili kararının ardından açıklama yapan Fehmi, "Bu karar, zulümdür, siyasi entrikadır, (2011 yılındaki) Ocak devriminde en büyük rolü olan gruptan intikam almadır." ifadelerini kullandı.

Karara itiraz etme imkanına ilişkin, "Her şey rejim güçlerinin elinde." diyerek, konuyla ilgili işlemleri tamamlamanın zorluğuna işaret eden Fehmi, "Devrimi yapanlar yargılanıyor, mal varlıklarına el konuluyor; suçlu ve yasadışı kazanç elde edenler ise özgürlüğün ve paranın tadını çıkarıyor." diye konuştu.

Mısır medyasında çıkan haberlere göre, Kahire Nöbetçi Mahkemesi, resmi bir kurum olan İhvan Mallarına El Koyma Komitesinin açtığı davada, aralarında Mursi'nin mirasçısı olarak eşi ve çocuklarının da bulunduğu İhvan'ın lider kadrosundaki 89 kişiye ait mal varlıklarına el konulması ve devlet hazinesine aktarılması yönünde hüküm vermişti.

Davada hakkında karar çıkanlar arasında Mursi'nin varislerinin yanı sıra İhvan'ın önde gelen isimlerinden İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve yardımcısı Hayrat Şatır, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, İhvan üyesi Abdurrahman el-Berr, Mursi hükümetinde bakanlık yapan Basim Udeh ve Üsame Yasin de bulunuyor.

Mahkeme kararının Mursi'nin varislerinden eşi Necla Ali Mahmud ve çocukları Ahmed, Şeyma, Üsame ve Ömer'in mal varlıklarını kapsadığı belirtiliyor.

Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından aynı yılın aralık ayında İhvan, terör örgütü olarak ilan edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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