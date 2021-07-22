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İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Yiğitler köyünde gece saatlerinde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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