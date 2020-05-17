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İki akaryakıt devinin işte yeni sahibi

Türkiye’de akaryakıt dağıtım zinciri olan TOTAL ve M Oil’in yeni sahibi OYAK oldu. İki dev firmanın hisse devir işlemlerinin geçtiğimiz hafta tamamlandığı öğrenildi.  
İki akaryakıt devinin işte yeni sahibi

Türkiye'deki en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, Demirören Grubu bünyesindeki Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i geçtiğimiz aylarda satın almıştı. Akaryakıt dağıtım zinciri olan TOTAL ve M Oil’in yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen OYAK Grubu bünyesine katılmış oldu. Edinilen bilgilere göre toplam 900 istasyonu bulunan iki akaryakıt zincirinin geçtiğimiz hafta yeni sahibi OYAK oldu. OYAK, böylece akaryakıt dağıtım sektöründe 18 yıl aradan sonra yeniden faaliyet göstermeye başladı. 

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OYAK’ın TOTAL için 360 milyon Dolar, M Oil için ise yaklaşık 90 milyon Dolar bir bedel ödediği biliniyor.  

 SATIN ALMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

OYAK’ın geçen yılın sonunda Güzel Enerji ve M Oil'i satın almak üzere Demirören Holding ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında taraflar şirketlerin satışı konusunda anlaştı. OYAK, söz konusu şirketleri devralmak üzere 2020 yılının başında Rekabet Kuruluna başvuru yaptı, ardından satış işlemleri gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ise resmi devir işlemleri tamamlanarak, ki dev firmanın yeni sahibi OYAK oldu. Devir işlemleriyle ilgili bilgilendirici afişler istasyonlara asılmaya başladı. 

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18 YIL SONRA YENİDEN AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE

Akaryakıt sektöründe 1990'da Elf markasıyla faaliyet gösteren, 2002 yılında akaryakıt sektöründen çekilen OYAK, TOTAL ve M Oil'i satın almasıyla 18 yıl aradan sonra akaryakıt sektörüne geri dönmüş oldu.

OYAK, EN BÜYÜK 5’İNCİ FİRMA OLDU

TOTAL (Güzel Enerji) 2019'da toplam 1 milyon 366 bin ton akaryakıt satışıyla yüzde 4,57 pazar payına sahip oldu. Şirket, Petrol Ofisi, OPET, Shell&Turcas ve BP'den sonra akaryakıt sektöründe en büyük paya sahip beşinci sırada yer aldı.

M Oil'in satışları ise geçen yıl 383 bin 705 ton ile toplam satışların yüzde 1,3'ünü oluşturdu. Böylece, OYAK bünyesinde faaliyet gösterecek iki şirketin toplam pazar payı yüzde 5,8 seviyesinde olacak.
OYAK, söz konusu satın alma işlemiyle akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren en büyük beşinci firma konumuna ulaştı.

Her iki şirketin toplam istasyon sayısı ise 900.

En büyük satın alma işlemlerinden biri olacak

2020 yılında önemli satın almalardan biri olarak görülen söz konusu satış işleminin değerinin 450 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.Öte yandan, OYAK'ın Milangaz'ı da devralmak üzere Demirören Holding ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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