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İki akrabasını sokakta bıçaklayan şüpheli yakalandı

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, 2 akrabasını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, olaydan 12 gün sonra polis ve bekçilerce yakalandı.
İki akrabasını sokakta bıçaklayan şüpheli yakalandı

Olay, 23 Ağustos Perşembe günü öğlen saatlerinde Fuat Edip Baksi Mahallesi Zeki Yavaş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Can K. ve Doğan K., aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaları M.E. ile karşılaştı. Bunun üzerine, İki kişi, M.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E., bıçakla Veysel Can K. ve Doğan K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.E. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçiler, yapılan çalışma sonucu, olaydan 12 gün sonra M.E.’yi ilçedeki bir sokakta yakaladı. Gözaltına alınan M.E., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. M.E.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, olayda ağır yaralanan Doğan K. ve Veysel Can K.’nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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