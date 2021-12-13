İki arkadaşın aynı gün ölümünde sahte içki şüphesi

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, bir gün önce birlikte sahte içki içtikleri belirtilen Ekrem Tekir (56) ve arkadaşı Mehmet Yazgan (66) ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.