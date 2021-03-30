İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarpan kamyondan yola fırlayan Ertekin Baytekin (32) ile yaralanan arkadışına yardıma eden Erdinç Çardak'a (29) çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Yusuf Can C., tutuklandı.