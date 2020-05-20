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İki ayda 16 bin iş yeri kapandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Mart-30 Nisan tarihlerinde 16 bine yakın işyerinin kapandığını açıkladı.
İki ayda 16 bin iş yeri kapandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüs salgınından etkilenen işyeri sayısını öğrenmek için Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Pekcan, aynı dönemde işini kaybeden ve işsizlik sigortasından yararlananların sayısına dair soruya yanıt vermedi. Yalnızca işyerleriyle ilgili verileri paylaştı. Buna göre, iki aylık sürede 15 bin 948 işyeri kapandı. Aynı dönemde 78 bin 954 işyeri de tescil edildi.

‘SAYI DAHA DA ARTACAK’

Yanıtı değerlendiren Gürer, kapanan işyerlerindeki 10 binlerce çalışanın işsiz kaldığını belirterek kapanan işyeri sayısının daha da artacağına işaret etti. CHP’li vekil, tescil edilen işyeri sayısının, yeni açılan işyeri olmadığını, faaliyette olan ancak sisteme yeni kaydedilenler olduğunu ifade etti.

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