  • BIST 93.809
  • Altın 251,285
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
» »

İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi

İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi
Malatya'da, iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi. Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi. Çevredekiler olayı duyarak Serdar K.'yı linç etmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi
İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi
Ünlü Rapçilerin acı günü: Ceza ve Ayben babalarını kaybetti
Ünlü Rapçilerin acı günü: Ceza ve Ayben babalarını kaybetti
60 saniyede bugün (07 Haziran 2019)
60 saniyede bugün (07 Haziran 2019)
60 saniyede bugün (05 Haziran 2019)
60 saniyede bugün (05 Haziran 2019)
Tatilde adrenalin tutkunları uçaktan paraşütle atladı
Tatilde adrenalin tutkunları uçaktan paraşütle atladı
İftara giden aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
İftara giden aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Son Eklenen Videolar
İnci kefalinin tersine yolculuğu büyülüyor
İnci kefalinin tersine yolculuğu büyülüyor
Skandal görüntüler: Anne gözaltına alındı
Skandal görüntüler: Anne gözaltına alındı
Beyaz Akdeniz foku Bodrum'u mesken tuttu
Beyaz Akdeniz foku Bodrum'u mesken tuttu
Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, kampanya başlattı
Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, kampanya başlattı
Ambulans alev aldı: 3 aylık bebek öldü
Ambulans alev aldı: 3 aylık bebek öldü
Fıtır sadakası nedir, ne zaman verilir?
Fıtır sadakası nedir, ne zaman verilir?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti