İki denetim bir arada

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgal ve koronavirüs denetimlerine devam ediyor.

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kaldırım işgali yapan esnafları uyararak ürünleri kaldırtıyor. Koronavirüs tedbirleri için uyarılarını sıklaştırıyor. Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürü Talip Yüce, ilçe halkı ve misafirlerimizin rahat bir ortamda cadde ve sokaklarda gezebilmeleri için kaldırım denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Süleyman Acar “Halkımızın esenlik, sağlık ve huzurunu korumak, hemşerilerimizin aileleriyle birlikte daha nezih ve güvenli bir ortamda günlük yaşantılarını devam ettirmelerini sağlamak, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engelleyecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Zabıta ekiplerimiz düzenli olarak ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.” dedi. Yaya kaldırımlarının işgali yüzünden vatandaşların zaman zaman kaldırımda yürümekte zorlanabildiğini dile getiren Acar, “Konuya duyarlılık göstererek bizlere yardımcı olan esnafımıza teşekkür ediyor, henüz harekete geçmemiş esnafımızın da Zabıta ekiplerimize destek olacağına yürekten inanıyorum.” dedi.