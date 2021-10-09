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İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını bildirdi.
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı güçlendiklerini belirtti.

İkinci doz aşı oranında Mersin'in yüzde 75'i geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." açıklamasında bulundu.

Hakkari'nin ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını belirten Koca, kentin yeni hedefinin "mavi" olduğunu bildirdi. Koca, "Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid-19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Aşı çağrısında da bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Kovid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim."

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