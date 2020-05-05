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İki ferdini teröre kurban veren ailenin acısı dinmiyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçen yıl minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Servet ve kuzeni Diyar Bilen'in yakınlarının acısı dinmiyor.
İki ferdini teröre kurban veren ailenin acısı dinmiyor

Bir grubu 5 Mayıs 2019 günü piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettiği saldırı, 23 yaşındaki Servet ve 13 yaşındaki kuzeni Diyar'ı hayattan kopardı.

İki ferdini terör saldırısı sonucu yitiren Bilen ailesinin yası sürüyor. Yitirilen canlardan geriye kalan fotoğraf ve eşyalarla avunmaya çalışan acılı aile, yürek acısıyla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Saldırıda oğlu Diyar ile yeğenini kaybeden baba Hasan ve anne Asya Bilen, Diyar ve Servet'in sık sık kabirlerini ziyaret ediyor.

"Her gün ağlıyoruz"
Hasan Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladını yitirmeyi kabullenemediğini belirterek, her gün derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Bilen, "Okul harçlığını çıkarmak için çalışıyordu. Her gün ağlıyoruz. Bir türlü kendimize gelemedik." dedi.

"Devletimiz geldi, acı günümüzde bize destek verdi, yardımcı oldu." diyen Bilen, o günden sonra çalışamadığını, hep evde olduğunu aktardı.

Teröre tepkisini dile getiren Bilen, "Annesi bir yemek yaptığı zaman Diyar aklımıza geliyor. Fotoğrafını görüyoruz, ağlıyoruz. Bir senedir işkence içerisindeyiz. Ben üzüldükçe çocuklar da üzülüyor. Kaç kez yemekten çocuklar kalkıp, ağladı." diye konuştu.

"Elbiseleri ve defterleri ile hasret gideriyorum"
Anne Asya Bilen ise terör örgütünü lanetledi.

Bilen, "Oğlum geçen yıl arkadaşları ile eve gelerek dut ağacına çıkıp dut yemişti, bu yıl ise toprak altında. Elbiseleri ve defterleri ile hasret gideriyorum. Devlet yetkililerinin, terör örgütü PKK'yı bitirmesini istiyorum." dedi.

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