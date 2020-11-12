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İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi

xÜlke genelinde polis ekiplerinin yaptığı iki günlük denetimde, 15 bin 507 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi.
İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hızın ilk sırada geldiği belirtildi.

Türkiye'de ise bu yılın 10 ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 41'inin hız ihlallerine bağlı meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bu kazaların önemli bir kısmının da cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 8-9 Kasım'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimleri yapıldığı bildirildi.

Denetimler sonucu, 15 bin 507 araç/sürücünün hız ihlali yaptığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu araç/sürücüler hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

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