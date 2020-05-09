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İki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca hangi akaryakıt istasyonu ne zaman açık olacak?

Ankara’da 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Bu süreçte hangi akaryakıt istasyonları ne zaman açık olacak. Detaylı listesi haberimizde.  
İki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca hangi akaryakıt istasyonu ne zaman açık olacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Ankara’da hangi akaryakıt istasyonlarının açık olacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Ankara Valiliği, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında açık olacak akaryakıt istasyonlarının listesini açıkladı. 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve  2020/30 Sayılı Kararı  çerçevesinde,  Başkent genelinde 9 - 10 Mayıs 2020 tarihlerinde açık olacak akaryakıt istasyonlarının ilçe ilçe listesi haberimizde.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA

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