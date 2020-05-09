İki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca hangi akaryakıt istasyonu ne zaman açık olacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Ankara’da hangi akaryakıt istasyonlarının açık olacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Ankara Valiliği, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında açık olacak akaryakıt istasyonlarının listesini açıkladı.
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve 2020/30 Sayılı Kararı çerçevesinde, Başkent genelinde 9 - 10 Mayıs 2020 tarihlerinde açık olacak akaryakıt istasyonlarının ilçe ilçe listesi haberimizde.
OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA
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