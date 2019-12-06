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İki ilçede okullara kar tatili

Kar yağışının etkili olduğu Malatya'dan son dakika tatil haberi geldi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin tamamı ile Akçadağ ilçelerinin bazı mahallelerinde eğitime bir gün ara verildi.
İki ilçede okullara kar tatili

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin tamamı ile Akçadağ ilçelerinin bazı mahallelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanşehir ilçesindeki okulların tamamının tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, Akçadağ ilçesinde ise Kozluca, Kürecik, Esenbey ve Levent mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise eğitime ara verilmesinin yanı sıra hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİR TATİL HABERİ DE KAHRAMANMARAŞ'TAN

Yurdu etkisi almaya başlayan kar yağışının ardında öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün (6 Aralık Cuma) ara verildi. İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

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