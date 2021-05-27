İki ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde Hint keneviri eken şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ilçede düzenlendikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde 54 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 7 adrese yaptıkları eş zamanlı baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde 4,68 gram metamfetamin, 7,13 gram eroin, 86,98 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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