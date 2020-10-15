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İki kalkınma ajansına 14 personel alınacak

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansında (DOKA) istihdam edilmek üzere 14 personel alınacak.
İki kalkınma ajansına 14 personel alınacak

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansında (DOKA) istihdam edilmek üzere 14 personel alınacak.

İki kurumun personel alımına ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ORAN bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim ve seyahat engeli olmayan 5 uzman, 1 hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman ve 2 destek personeli alacak.

ORAN ilanı için başvurular, 5-16 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Sözlü olarak yapılacak sınava katılmaya hak kazananlar ve sınav tarihi 26 Kasım'da ilan edilecek.

DOKA da seyahat engeli olmayan 4 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 1 iç denetçi personel alacak.

İlan için başvurular 5-17 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 24 Kasım'da duyurulacak. Sınav 10-11 Aralık'ta DOKA'nın Trabzon'daki merkez binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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