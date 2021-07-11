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İki kardeş gölette boğuldu

Afyonkarahisar'da hayvan otlatmak için araziye çıkan Hamza Örnek (21) ve kardeşi Muhammed Can Örnek (10), gölette boğuldu. İki kardeşin cansız bedenleri yaklaşık 4 saatlik arama sonunda bulunabildi.
İki kardeş gölette boğuldu

Kent merkezine bağlı Kızıldağ köyünde oturan Hamza Örnek ve Muhammed Can Örnek, dün hayvan otlatmak için evden çıktı. İki kardeşin akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumdan şüphelenip, aramaya başladı. Kardeşlerin hayvan otlattığı bölgede arama yapan Örnek ailesi, Kızıldağ Göleti çevresinde ayakkabılarını buldu. Bunun üzerine kardeşlerin serinlemek için gölete girdiğini düşünen aile, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve arama kurtarma yapılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Göletin kontrolü için de çalışmalara katılan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, gece suda arama yaptı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından iki kardeşin cansız bedenleri gölette bulundu. Gölet kenarında bekleyen yakınları, cenazelerin bulunmasıyla ağıtlar yaktı. İki kardeşin cansız bedenleri göletten çıkarıldıktan sonra Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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AMCA VE YEĞEN DE GÖLETTE BOĞULMUŞTU

Öte yandan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde de önceki gün, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için suya giren Maviye Akın (16) ve kendisini kurtarmaya çalışan amcası Uğur Akın (44) da boğulmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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