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İki kardeş kavgada yaralandı, ilk müdahaleyi bölgeden geçen sağlıkçılar yaptı

Adana'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Umut ile Emre A. kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşlere ilk müdahalelerini, o sırada bölgeden geçen iki sağlık çalışanı yaptı.
İki kardeş kavgada yaralandı, ilk müdahaleyi bölgeden geçen sağlıkçılar yaptı

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine kemer ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada, Umut A. bacağından, kardeşi Emre A. ise sırtından yaralandı. Diğer grup kaçarken, yaralı 2 kardeş, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki bir çiçekçinin önüne gelerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sırtından yaralanan Emre A.’ya ilk müdahalesini, bu sırada yoldan geçen Gülten Yıldırım yaptı. Yıldırım, bilincini kaybetmemesi için yaralı Emre A.’yı konuşturmaya çalıştı ve çiçekçiden aldığı kağıtlarla yarasına tampon yaptı. Sağlık çalışanı olduğunu ve yaralılara müdahale ettiğini kaydeden Yıldırım, “Olay yolun karşısında olmuş. Buraya koşarak geldiler. Yaralılardı. Müdahale eden bir sağlık çalışanı arkadaş daha vardı. İkimiz müdahale ettik” dedi. 

Yaralı Umut A. ile Emre A., bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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